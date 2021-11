E’ maledizione ritiri: alle Atp Finals lascia anche Tsitsipas

Torino – Se è il torneo dalle grandi emozioni in campo, grazie agli unici campioni di tennis in Atp, le Finals di Torino saranno ricordate anche per i ritiri degli atleti. Dopo Berrettini, frenato dallo strappo agli addominali e sostituito da Sinner, esce anche Stefanos Tsitsipas. Il greco ha avvertito un irrimediabile infiammazione al gomito (a breve termine non recuperabile) e ha detto addio alla competizione.

Lasciano allora due campioni di tennis in ascesa. Lo sostituirà l’inglese Cameron Norrie. Stefanos aveva perso la partita di esordio con Rublev per 6-4 6-4.

