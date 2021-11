Fiumicino, Antonelli: “Il nuovo plateatico per il mercato sarà più funzionale”

Fiumicino – “Qualche giorno fa, insieme al dirigente dell’area Sviluppo economico dott. Giuseppe Galli, ho incontrato i rappresentanti sindacali degli operatori del mercato di Foce Micina per parlare del nuovo plateatico che l’amministrazione sta realizzando all’ingresso della città”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

Presenti alla riunione le sigle Ami, Anva-Confesercenti, Ana-Ugl, Avarel-Fiva.

“I sindacati hanno espresso la preoccupazione degli operatori in merito allo spostamento. Comprendo che tra gli operatori ci siano delle perplessità, dovute soprattutto al fatto che il mercato si svolge lungo via di Foce Micina da moltissimi anni – prosegue Antonelli – ma ho illustrato ai loro rappresentanti i vantaggi che la nuova sistemazione offre, sia in termini di avere un’area appositamente destinata a sede mercatale, sia in termini di parcheggi che consentiranno ai clienti di accedere al mercato più comodamente, e dalla maggiore sicurezza che la nuova sistemazione offre ad acquirenti e commercianti”.

“Ricordo che la nuova area accanto al plateatico, anch’essa in fase di realizzazione, sarà attrezzata con bagni pubblici e un chiosco bar, oltre ospitare gli stalli degli autobus – conclude Antonelli -: di certo, una soluzione migliore dell’attuale a cui, sono certa, servirà solo abituarsi. Inoltre ho rassicurato i commercianti sul fatto che lo spostamento non sarà fatto a Natale. I lavori, per opera dell’assessorato ai Lavori Pubblici, sono a buon punto e, con ogni probabilità, si concluderanno con la fine dell’anno e il nuovo mercato sarà operativo dal 2022″.

