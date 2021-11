Lotta contro il tumore al polmone: la rupe di Ardea si illumina di bianco

Ardea – Anche quest’anno, il comune di Ardea ha aderito alla campagna “Illumina Novembre” sulla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al polmone organizzata dall’associazione Alcase.

“Si tratta di una iniziativa di forte impatto visivo – spiega l’assessore Alessandro Possidoni in una nota – che consiste nell’illuminare/rivestire di bianco (colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare) una parte del territorio italiano, sia esso un’ abitazione privata, un singolo edificio, pubblico o privato, o un luogo simbolo di una città.

“La rupe di Ardea, illuminata di bianco, simboleggia l’adesione della nostra comunità a questa iniziativa, che vuole catturare l’attenzione dell’opinione pubblica sui progressi della medicina oncologica in ambito polmonare e sottolineare l’importanza della prevenzione, mediante lo screening delle persone a rischio.

“Rinnoviamo la nostra adesione alla campagna di Alcase ‘Illumina Novembre’ e ringrazio la dott.ssa Gatta e la sua associazione che continuano a portare avanti progetti di prevenzione e raccolte fondi. L’adesione di più di 120 comuni italiani a questa iniziativa testimonia quanto le Amministrazioni siano sensibili alla problematica, che potrebbe toccare direttamente ognuno di noi”.

“Andando oltre il tumore al polmone, volevo informarvi che nelle scorse settimane mi sono interfacciato con diverse realtà per cercare di inserire il comune di Ardea in percorsi di prevenzione e screening come quello per il tumore del colon-retto o dell’utero. A breve vi darò degli aggiornamenti” ha concluso l’assessore Alessandro Possidoni.

