Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice mediterraneo, ora centrato e stazionario tra Sardegna e Tunisia, si metterà lentamente in moto verso est entro la metà della settimana e si avvicinerà alle nostre regioni centro-meridionali, attraversandole tra giovedì e venerdì. Sarà ancora causa di una diffusa instabilità nei prossimi giorni, soprattutto sulle regioni centro-meridionali ma a tratti anche della Val Padana. Ma da giovedì un promontorio dell’anticiclone, ora sull’Europa occidentale, si espanderà verso il centro del Continente, favorendo tempo sempre più stabile prima al Nord, poi anche al Centro e parte del Sud. Permarrà invece una residua instabilità sulle estreme regioni meridionali, dove soffieranno tese correnti da nord in scorrimento lungo il bordo inferiori dell’antici8clopne in rimonta.

METEO MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE. Nuvolosità irregolare al Nord con qualche pioggia più frequente al mattino sulla Val Padana, specie orientale, in attenuazione in giornata ma ancora qualche piovasco possibile in prossimità delle coste venete, in un contesto di nubi irregolari. Nelle primissime ore della giornata qualche nevicata residua sulle Alpi occidentali dai 1800m. Nubi irregolari sulle regioni centro-meridionali con qualche rovescio o temporale, specie al mattino su centro-est Sicilia e bassa Calabria, tra pomeriggio e sera anche su tratti di Campania e Puglia; fenomeni più frequenti per gran parte della giornata sul versante adriatico centrale, specie tra Marche e interne abruzzesi, asciutto con qualche schiarita in più in Toscana. Instabile in Sardegna con rovesci intermittenti, più attenuati in serata. Venti tesi da sudest, da nordest sul Mar Ligure. Temperature stabili o in lieve calo.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: la circolazione si mantiene ciclonica. Nubi irregolari sulle regioni del medio tirreno, talora compatte, con piogge a tratti sul Lazio (al più moderate) in particolare sui settori centro-meridionali della regione; precipitazioni deboli che potranno interessare la bassa Toscana e localmente l’Appennino Umbro. In serata una ritornante in quota da Nordest porterà piogge tra debole e moderato sui settori dell’alto aretino, Valdarno superiore e Appennino Tosco-Emiliano. Temperature senza particolari variazioni o in rialzo nei massimi. Venti fino a moderati di Scirocco sulle coste laziali, in prevalenza tra Est e Nordest altrove. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Il medio versante tirrenico sarà ancor per poco interessato da umide e instabili correnti meridionali, pilotate da una recidiva circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale. Tempo ancora instabile nella giornata di mercoledì con nuvolosità irregolare e piogge a tratti sul Lazio, specie occidentale e meridionale, ma anche sulla Toscana interna e lungo le aree appenniniche centrali. Le temperature non subiranno particolari variazioni, sempre piuttosto miti durante il giorno, con punte anche di 18-20°C su pianure e lungo le coste. Meglio da giovedì con ampi rasserenamenti sul territorio, grazie alla rotazione delle correnti che si disporranno da Nordest; qualche nube presente sui settori appenninici dove non si escludono residui spunti piovosi. Temperature in graduale calo nelle minime specie entro il weekend, con tempo stabile. Probabile nuovo peggioramento a seguire.

(Fonte: 3B Meteo)