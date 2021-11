Minacce e denunce, veleni a Ponza

Ponza – Si sentino perseguitati al punto da aver formalizzato una serie di denunce alle istituzioni, ma si sentono anche non garantiti dalle istituzioni perchè “nulla si è mosso”.

Si tratta della storia di una mamma sola con suo figlio, un ragazzo di 13 anni che raccontano di essere vittime di soprusi, minacce e anche aggressioni.

La loro abitazione si trova una delle zone più suggestive dell’isola di Ponza, Chiaia di Luna, eppure la qualità della loro vita è ben altro rispetto al luogo incantevole nel quale vivono.

“In 9 anni ho presentato più di un centinaio di denunce – dice Daniela, la mamma di Ponza esasperata -. Mi sono rivolta a tutte le forze dell’ordine e sono andata anche in Procura. Ma nessuno ci aiuta”.

Nelle denunce Daniela e suo figlio rappresentano come, in diverse occasioni, siano stati presi di mira “con sassi e pezzi di legno”, sottolineando anche che il loro sonno è interrotto “da continui rumori e televisione a tutto volume”.

Tra i vari fatti riportati, la donna sottolinea anche che qualcuno si è rivolto a lei per manifestare l’intenzione di fare rumore fino a farla diventare pazza.

Insomma Daniela e il figlio sono stanchi e chiedono a chi di competenza di “intervenire per risolvere la situazione. Non è possibile che una madre sola con un ragazzo non possa sentirsi protetta”.

