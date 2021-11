Pattinaggio pista lunga: Lollobrigida ancora sul podio, stavolta è la mass start

Super Lollobrigida colpisce ancora. Dopo il podio nei 3000 metri di venerdì, la 30enne dell’Aeronautica Militare si è regalata un’altra top 3 anche nella sua specialità preferita, la mass start.

Nella terza ed ultima giornata della tappa inaugurale di Coppa del Mondo di pattinaggio pista lunga di scena in Polonia, l’azzurra è stata ancora grande protagonista grazie al terzo posto nella prova in linea che le vale il 15° podio in carriera in Coppa del Mondo, il secondo di uno splendido fine settimana, impreziosito anche dal 5° posto sui 1500 metri in 1’57″394. Una Lollobrigida giunta in Polonia in una forma strepitosa.

A chiusura di giornata è arrivato anche il buon 6° posto del Team Pursuit maschile formato da Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Nicola Tumolero (Fiamme Oro) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) con il tempo di 3’51″327. Nelle distanze di Division B da rimarcare la buonissima prestazione di Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine) sui 500 metri, quinto al traguardo in 35″452 con Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), 12° nel giorno del suo trentaduesimo compleanno con il tempo di 35″643, e David Bosa (Fiamme Oro) 18° sul traguardo in 35″887. Proprio Bosa ha invece chiuso 19° in 1’10″998 sui 1000 metri Division B mentre Nenzi ha terminato 28° in 1’11 “989. Fuori purtroppo nella semifinale di Mass Start Noemi Bonazza (Fiamme Oro), giunta sedicesima sul traguardo. (coni.it)

(Foto Martin De Jong/Fisg)

