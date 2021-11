Playoff mondiali per l’Italia, Tardelli: “Il ciclo non è finito, ho fiducia”

L’Italia andrà ai Mondiali, parola degli azzurri dell’82. I campioni del mondo mostrano fiducia nella Nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini, costretta a cercare la qualificazione ai Mondiali nei playoff di marzo dopo il deludente 0-0 in Irlanda del Nord. (leggi qui)

“Squadra finita e Mancini ha esaurito il ciclo? Macché, ho una fiducia assoluta in Roberto, farà bene nel prossimo futuro”, dice Marco Tardelli. “Ho solo visto una squadra con tanti assenti e con qualche problema, con l’Irlanda del Nord poteva vincere e non c’è riuscita. Ho molta fiducia in questa squadra, e d’altronde conosco bene queste vicende: dopo un grande evento vinto c’è un calo, ma non è assolutamente al capolinea. E assolutamente fiducia in Mancini, è lui che l’ha inventata. Credo che l’unico grande errore sia stato il pareggio con Bulgaria, ma ha sempre fatte grandi partite”, aggiunge. (Adnkronos)

(foto@Vivo_Azzurro)

