Sabato 20 novembre al Padovani di Montalto l’omaggio a Rino Gaetano

Montalto – “Chi mi manca sei tu!”. L’appuntamento con l’omaggio a Rino Gaetano sabato 20 novembre, alle ore 21:30, presso il teatro comunale Lea Padovani. Uno spettacolo scritto e diretto da Toni Fornari con in scena Claudia Campagnola che veste i panni di una groupie di Rino Gaetano e che racconta la sua esperienza vissuta accanto al cantautore. Attraverso i suoi racconti scopriamo la vita di uno dei cantautori italiani più amati e discussi, che ha lasciato un patrimonio di canzoni che colpiscono ancora oggi, a distanza di più di 30 anni, per la loro modernità musicale e testuale.

Il pubblico potrà ascoltare le più belle canzoni di Rino Gaetano interpretate dal bravissimo Marco Morandi del gruppo i RinoMinati che porta in giro per l’Italia la musica e le parole del cantautore calabrese: “Tu… forse non essenzialmente tu”, “Cogli la mia rosa d’amore”, “Aida”; “Sfiorivano le viole”; “Spendi, spandi, effendi”, “Sfiorivano le viole”, “Escluso il cane”, “E cantava la canzone”, “Sei ottavi”, “Mio fratello è figlio unico”, medley donne Gianna, Maria Berta; Nuntereggae più; “Ma il cielo è sempre più blu”, “A mano a mano”.

Ingresso libero (green pass obbligatorio) fino ad esaurimento posti disponibili.

