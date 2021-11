Terracina, continua ad aggredire e minacciare la mamma: finisce in carcere

Terracina – Nella mattinata di ieri a Terracina, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 40enne originario di Frosinone.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal tribunale di Frosinone che concordava con la richiesta di aggravamento della misura richiesta dai militari operanti.

L’uomo infatti, già resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria madre convivente era sottoposto all’obbligo di dimora e nonostante il provvedimento cautelare aveva perpetrato ulteriormente violenze e minacce verso la propria mamma.

I carabinieri hanno segnalato gli ultimi episodi di violenza all’autorità giudiziaria e richiesto una misura più severa e idonea a tutela della vittima, esigenza cautelare condivisa dal tribunale di Forsinone che ha emesso l’ordine di aggravamento.

Il 40enne è stato associato in carcere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

