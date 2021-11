Tumore al pancreas, il Consiglio Regionale del Lazio si illumina di viola

“Anche il Consiglio Regionale del Lazio giovedì 18 novembre aderirà all’appello dell’associazione ‘Nastro Viola’ e in occasione della ‘Giornata mondiale contro il tumore al pancreas’ sarà illuminato di viola”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Si tratta non solo di un modo per sensibilizzare istituzioni e cittadini – spiega Califano – . Ma anche un gesto simbolico di vicinanza nei confronti di chi in questo momento combatte una importante battaglia contro questa patologia. Oggi più che mai dobbiamo aumentare gli sforzi per vincere questa sfida investendo fondi nella ricerca e nella sanità. Sono davvero felice che il Presidente Marco Vincenzi, che ringrazio, abbia accettato questa proposta dal grande valore simbolico”.

