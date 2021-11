Atp Finals, Ruud vince sull’esordiente Norrie. Domani si gioca le semifinali

Torino – Nel match serale della terza giornata di Atp Finals, esce sconfitto per 2 a 1 il sostituto di Stefanos Tsitsipas. Cameron Norrie è stato battuto da Casper Ruud.

E’ partito in salita l’incontro del norvegese Ruud. Ha perso il primo set per 1 a 6 e poi in assoluta rimonta, reagendo al momento negativo, è andato a vincere la propria partita. In tabellone i risultati sono stati di 6-3 6.4.

Domani Ruud avrà la possibilità di conquistare le semifinali nell’ultima gara del girone. Il suo avversario sarà Rublev.

(foto@Julian Finney/PaginaPersonaleFacebookCasperRuud)

