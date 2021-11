Covid-19 alla Scuola San Giusto di Fregene, Severini: “Occorrono tamponi gratuiti per tutti gli studenti del territorio e protocolli chiari”

Fiumicino – “Sei classi chiuse in quarantena ed allarme tra i genitori: è quello che sta succedendo alla Scuola San Giusto di Fregene, dove molti alunni sono costretti a stare a casa in quarantena per alcuni casi di positività al Covid. La cosa più allarmante è che i protocolli della Asl non sono chiari e non vengono rispettati in base alle direttive fornite dal Ministero: per mettere in quarantena una classe intera, servono almeno 3 positivi tra docenti o alunni o 2 se non vaccinati, ma nel caso di Fregene non tutte e 6 le classi in quarantena arrivano a queste misure”. A parlare è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

Le famiglie – prosegue Severini – hanno paura e sono allo sbando perché non sanno come devono comportarsi, ma è nostro dovere rassicurarle: si faccia chiarezza sulle positività esistenti e si facciano arrivare comunicazioni più precise dalla Asl. Per non parlare dei medici di base, perché ognuno di loro usa un metodo diverso. Informazioni più corrette eviterebbero la diffusione di questa spiacevole sensazione di allarmismo.

Inoltre, sempre sulle stesse famiglie, grava l’oneroso costo dei ripetuti tamponi, costretti a far fare ai loro figli non appena hanno un raffreddore o fanno un semplice colpo di tosse. La situazione sta diventando insostenibile: le famiglie stanno lasciando appositamente i figli a casa, anche nelle classi non è in quarantena.

Chiediamo all’Amministrazione di fare più chiarezza con la Asl tranquillizzando le famiglie sullo stato delle cose e su quali siano le direttive da seguire. Il tutto va unito ad azioni concrete volte a dare sicurezza sulla salute dei cittadini, prendendo, ad esempio, in carico l’effettuazione dei tamponi per gli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado; questa sarebbe una efficace prevenzione con un monitoraggio diretto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino