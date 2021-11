Furti ad Ardea, cittadini esasperati: “Pronti con i fucili”

Ardea – Continuano i furti nelle case di Ardea e torna l’incubo per i cittadini, che da settimane cercano di contrastare i ladri che girano nel comune e che hanno già messo a segno numerosi furti.

La situazione nel comune rutulo sembra aver subito una escalation negli ultimi mesi e la paura ha lasciato spazio all’esasperazione, tanto da portare i cittadini a testimoniare quotidianamente le proprie esperienze nel gruppo Facebook “Furti in Ardea” con la speranza di aiutarsi a vicenda, ad esempio tracciando le vie prese maggiormente di mira da parte dei ladri e segnalando auto o addirittura persone sospette.

Evidentemente però gli sforzi dei cittadini non bastano. I malviventi agiscono di notte ma anche in pieno giorno e i cittadini non si sentono più sicuri all’interno delle proprie abitazioni. La rabbia è troppa e i residenti sono pronti a difendersi da soli, non solo con le mani, ma anche con le armi.

Nei gruppi Facebook di Ardea, infatti, le vittime dei tentati furti minacciano la difesa con le armi: “Beccato tizio in giardino, è fuggito. Peccato perché avevo già colpo in canna”, alla testimonianza arrivano poi i consigli degli altri cittadini: “Si spara a un piede e poi si mena”, “la prossima volta spara alle gambe”, “per il piede il cal.22 è l’ideale”, e ancora “se iniziassero a scaricare un fucile sulle loro gambe forse la smetteranno”, “spara, che tanto se chiami chi di dovere sai come va a finire”.

Scorrendo i messaggi c’è chi chiede più controlli e chi, invece, non ha più fiducia nelle forze dell’ordine e punta all’autodifesa. Ricordiamo che l’uso delle armi è pericoloso e chi spara a un ladro e lo uccide, senza poter dimostrare che sussiste il presupposto per la legittima difesa rischia la pena per omicidio doloso disciplinato dall’articolo 575 del Codice Penale.

Se è vero che le armi sono pericolose e si rischia di incorrere in una tragedia – l’ultima a Ercolano dove hanno perso la vita due giovani scambiati per ladri (leggi qui) – è pur vero che i cittadini devono sentirsi al sicuro nelle proprie abitazioni e nel quartiere in cui vivono.

In questo però solo l’intervento delle istituzioni può dare una svolta per garantire la sicurezza in città. Gli abitanti di Ardea nel frattempo aspettano questo intervento mentre testimoniano sui social le terribili esperienze che vivono ogni giorno.

