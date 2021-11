“Investire 610mila euro nelle periferie”, la proposta della Lega bocciata in consiglio comunale

Pomezia – “Oggi in consiglio comunale ancora una volta come Lega abbiamo dato, con il nostro voto favorevole, il contributo per assicurare che l’ecomostro della piazza di Torvaianica venga abbattuto presto”. Così in una nota i consiglieri della Lega di Pomezia Fucci, Pecchi, Pagliuso e Abbondanza sul consiglio comunale di martedì 15 novembre.

“Abbiamo voluto fare di più offrendo il nostro contributo propositivo alla discussione nel consiglio comunale presentando un emendamento con cui chiedevamo di destinare fondi aggiuntivi per realizzare opere e servizi nelle periferie della nostra città”.

“L’acquisto dello scheletro di Piazza Ungheria a Torvaianica, infatti, è stato finanziato utilizzando fondi originariamente previsti per il ‘Completamento rete fognaria zona Castagnetta’. Pur condividendo la necessità di procedere spediti verso la riqualificazione del nostro litorale abbiamo voluto, con la nostra proposta, richiedere un investimento ulteriore di 610.000 € per realizzare opere e servizi nelle periferie cittadine, molte delle quali ancora senza illuminazione, acqua potabile, rete fognaria e stradale.

Purtroppo – concludono i Consiglieri – sia i 5 Stelle in blocco, che il Pd con Mengozzi che il consigliere Matarese hanno bocciato la nostra proposta e così le periferie si vedranno private di fondi importanti. Un’occasione persa, a nostro parere, per rendere equilibrato il provvedimento giunto in consiglio comunale”.

