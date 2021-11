Kata, Mattia Busato e Viviana Bottaro in finale mondiale per il bronzo

Dubai – Il kata azzurro si impone ancora una volta ai Mondiali di karate. Mattia Busato si è qualificato per la finale del terzo posto così come, poco fa, Viviana Bottaro.

Sono cinque attualmente le finali conquistate dall’Italia. Tre nel kumite, con Simone Marino, Silvia Semeraro e Angelo Crescenzo per l’oro. Mattia trova la strada spianata dal talento e dalla tenacia di un atleta che non ha mai mollato in carriera. Nel 2016 e nel 2018 vinse il bronzo, nella prova a squadre e in quella individuale. Sabato scenderà in gara contro lo statunitense Gakuji Tozaki.

Il percorso di Mattia Busato verso la finale

Nella Pool 2 delle eliminatorie ha chiuso con il punteggio migliore di 25.26. Nel turno successivo ha dominato la sua pool con 25.06 punti, davanti al francese Franck Ngoan con 24.7 e allo svizzero Yuki Ujihara con 24.6. Quarto il macedone Aleksandar Nedelkovski con 24.0. Nel terzo round Busato ha centrato un ottimo 26.26 di punteggio, ma nulla ha potuto con il fuoriclasse spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila.

Con lui la Bottaro, dopo il terzo posto emozionante alle Olimpiadi, scenderà sul tatami per la medaglia iridata. Anche l’azzurra a Madrid conquistò il bronzo nella categoria individuale. Gli altri 5 bronzi li conquistò nella gara in team (4) e in quella singola (1), insieme all’argento a squadre del 2012. L’avversaria da battere sarà l’americana Sakura Kokumai.

Il percorso di Viviana Bottaro verso la finale

Ha cominciato la sua gara di giornata con un Ohan Dai da 26.34 punti nella pool 6, proseguendo poi con un 26.22 nel secondo round, eseguendo un Kyan No Chinto, chiusa anche qui al comando. Nella terza pool Viviana ha realizzato un buon 26.46 con un pauren.

(foto@fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport