Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La circolazione vorticosa che avvolge il Mediterraneo centrale avrà ancora una storia su parte della Penisola fino alla giornata di venerdì, ma esaurendo gradualmente la sua energia grazie al rinforzo barico che dall’Europa centrale si estenderà anche alle nostre regioni. Questo anticiclone, un vero e proprio deus ex machina che attendevamo da tempo ci proteggerà da nuove fasi perturbate ma purtroppo non a lungo e non sarà sempre garanzia di tempo bello specie al Nord dove l’accumulo di umidità nei bassi strati favorirà la formazione di foschie e banchi di nebbia anche spessi e persistenti. I primi indizi che qualcosa starà per cambiare li inizieremo a notare già nella seconda parte del weekend e saranno il preludio a una nuova fase di maltempo che entro domenica sera dovrebbe aver conquistato già parte della Penisola.

METEO GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE: Nord, cieli foschi in pianura per foschie, locali nebbie e nubi basse anche persistenti in giornata. Possibile qualche isolata pioviggine in Emilia Romagna. Soleggiato su Alpi/Prealpi e Liguria. Centro, variabilità sulla Sardegna ma senza fenomeni. Soleggiato sui settori tirrenici, nuvoloso su quelli adriatici con qualche pioggia anche a carattere di rovescio. Sud, ancora qualche piovasco tra Sicilia, Calabria, Puglia, Molise e dorsale appenninica, più asciutto in Campania. Temperature stabili. Venti deboli o moderati tra SE e NE. Mari mossi o localmente molto mossi.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: le correnti si mantengono mediamente nord orientali, piuttosto secche, per una giornata tra nubi sparse e spazi assolati su Umbria, Lazio e Toscana. Brevi spunti piovosi potremo ritrovarli ad intermittenza nel corso del giorno a ridosso delle aree appenniniche Umbro-Marchigiane, Tosco-Emiliane e Laziali. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo sui settori costieri e pianeggianti con picchi di 18/20°C.

Commento del previsore Lazio

Il medio versante tirrenico sarà ancor per poco interessato da umide e instabili correnti meridionali, pilotate da una recidiva circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale. Tempo ancora instabile nella giornata di mercoledì con nuvolosità irregolare e piogge a tratti sul Lazio, specie occidentale e meridionale, ma anche sulla Toscana interna e lungo le aree appenniniche centrali. Le temperature non subiranno particolari variazioni, sempre piuttosto miti durante il giorno, con punte anche di 18-20°C su pianure e lungo le coste. Meglio da giovedì con ampi rasserenamenti sul territorio, grazie alla rotazione delle correnti che si disporranno da Nordest; qualche nube presente sui settori appenninici dove non si escludono residui spunti piovosi. Temperature in graduale calo nelle minime specie entro il weekend, con tempo stabile. Probabile nuovo peggioramento a seguire.

(Fonte: 3B Meteo)