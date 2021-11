Roma, cambiamo le multe: i vigili le fanno… dallo smartphone. Possibile pagare online

Roma – È partito in questi giorni il nuovo sistema di accertamento delle violazioni per le soste non conformi alle norme del Codice della Strada.

Si tratta di una procedura che andrà ad affiancare a quelle già utilizzate dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il progetto “Accessibilità e fruibilità cittadina”, promosso e attivato dal Comando Generale.

Nello specifico, gli agenti del Corpo saranno dotati di dispositivi di stampa portatili, collegati agli smartphone già in uso al personale. Questi dispositivi consentiranno il rilascio immediato di un modulo, che sostituirà quelli vecchi e sarà apposto sul veicolo.

Sul modulo saranno riportate le indicazioni per l’estinzione della violazione e sarà possibile effettuare il pagamento direttamente online, tramite il collegamento al portale di Roma Capitale, evitando le ulteriori spese di procedimento e notifica.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo