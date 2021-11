Omicida giustiziato con un’iniezione letale in Mississippi: non accadeva dal 2012

Washington – Un uomo detenuto in Mississippi, riconosciuto colpevole dell’omicidio della sua ex moglie e della violenza sessuale nei confronti della figliastra 12enne, è stato giustiziato con una iniezione letale. E’ la prima condanna capitale che viene eseguita nel Mississippi dal 2012. David Neal Cox, 50 anni, si è detto ”degno di morte” e rinunciato a tutti gli appelli. Nel 2012 Cox si era dichiarato colpevole di aver sparato e ucciso Kim Kirk Cox nel maggio del 2010 nella piccola città di Sherman. La sua figliastra, che ora ha 23 anni, ha assistito all’esecuzione del patrigno. ”Voglio che i miei figli sappiano che li amo molto e che un tempo ero un brav’uomo”, ha detto Cox poco prima dell’iniezione, come riporta il New York Post. (fonte Adnkronos)