Pomezia, rapina un bar e minaccia di sparare alla titolare: arrestato

Pomezia – Rapina un bar e minaccia di sparare alla proprietaria. E’ successo a Pomezia, lo scorso 4 ottobre. Quella mattina un ragazzo, in pieno centro storico, è entrato all’interno dell’esercizio e ha intimato alla proprietaria, in quel momento alla cassa, di non urlare poiché avrebbe estratto una pistola in suo possesso.

La donna spaventata, quindi, come intimatole dal giovane, ha aperto il registratore di cassa, da cui il 27enne è riuscito a rubare circa 280 euro in contanti per poi darsi alla fuga a piedi per le vie cittadine facendo subito perdere le sue tracce.

I Carabinieri della Stazione di Pomezia, immediatamente intervenuti, hanno subito avviato le ricerche del malfattore, concentrando le loro attenzioni su alcuni pregiudicati del posto: in particolare, incrociando le immagini di alcuni filmati, registrate da una telecamera di videosorveglianza, con una sommaria descrizione fornita dalla vittima, i Carabinieri risalivano all’identità di un giovane loro noto per essere dedito a simili attività criminali.

Il riconoscimento effettuato dalla donna, non ha lasciato più spazio a dubbi e davanti a queste evidenze, l’Autorità Giudiziaria, condividendo le risultanze delle indagini, ha emesso l’odierno provvedimento cautelare, in base al quale il 27enne, nella giornata di ieri, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e tradotto presso una struttura penitenziaria della Capitale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

