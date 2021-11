Terracina, sui lavori di via Caposelce l’assessore Zomparelli fa il punto

Terracina – “Con riferimento ai lavori di asfaltatura di Via Caposelce ritengo opportuno dover fornire precisazioni per inquadrare meglio la situazione”. A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Zomparelli relativamente ai lavori in corso su Via Caposelce

“Quando siamo stati avvisati della decisione della Provincia di realizzare gli interventi necessari su Ponte Maggiore, abbiamo avviato subito l’iter per poter sistemare Via Caposelce, strada alternativa da percorrere durante il periodo di interruzione di Ponte Maggiore. Per chiarezza faccio presente la cronologia dei passaggi della vicenda.

Il 29 settembre abbiamo approvato la variazione di bilancio in Consiglio Comunale per stanziare le risorse necessarie alla reallizzazione dell’opera, il 14 ottobre abbiamo approvato la variazione al Triennale dei Lavori Pubblici, il 19 ottobre è stato nominato il Rup (Responsabile Unico del Procedimento, ndr) e il Progettista, il 21 ottobre approvato il Progetto Esecutivo, il 5 novembre è stato fatto l’affidamento dei lavori, il 10 è stato incaricato il delegato del Comune per seguire i lavori e il 15 è stato avviato il cantiere.

48 giorni per reperire le risorse, avviare e completare l’iter e aprire il cantiere, considerato che si tratta di un’opera pubblica e non di un lavoro di un privato, sono tempi celeri. Le piogge di questi giorni non stanno aiutando, ma i lavori procedono e contiamo di terminarli quanto prima.

