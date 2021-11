Antonelli: “Aperte le procedure di iscrizione al portale nazionale agriturismo Italia”

Fiumicino – “Dal 15 di novembre sono aperte le procedure di iscrizione al portale nazionale agriturismo Italia“. Lo dichiara l’Assessora alle Attività produttive di Fiumicino Erica Antonelli, commentando la notizia resa nota dall’assessorato regionale all’Agricoltura.

“Ritengo positivo che gli agriturismi del territorio possano certificare la propria eccellenza, nonché adesione alle norme nazionali e regionali, mediante un marchio che sarà riconoscibile. Il marchio – prosegue l’assessora- pensato dal MIPAAF contraddistingue le aziende regolarmente operanti sulla base delle norme nazionali e regionali vigenti, e consente di aderire ad un registro nazionale che classifica la qualità degli esercizi con un punteggio che si esprime in girasoli (da 1 a 5). Soprattutto in un territorio come il nostro con una forte vocazione agricola, le attività agrituristiche che, ad oggi, sono più di venti, rappresentano un valore aggiunto che incide positivamente sia sul reddito degli agricoltori, che sulla capacità del territorio di offrire servizi a consumatori e cittadini, nonché sulla capacità di promuovere le eccellenze enogastronomiche locali”.

“Proprio sulla multifunzionalità – annuncia l’Assessore – stiamo preparando un convegno, in programma per dicembre, che possa sottolineare strumenti e nuove opportunità di sviluppo del settore agricolo approfittando della legge regionale sulla diversificazione”.

Le domande di classificazione dovranno essere compilate online attraverso il portale nazionale agriturismoitalia.gov.it e successivamente inviate via Pec ad Arsial. Alla fine del procedimento gli agriturismi riceveranno la targa da scaricare ed esibire.

Questo il link:

http://www.agriturismoitalia.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/409