Caso di stupro nel tennis: Shuai accusa l’ex vicepremier cinese Gaoli, è scomparsa

Sta destando preoccupazione la sorte della campionessa di tennis cinese Peng Shuai. L’atleta ha accusato di stupro l’ex vicepremier del Governo Zhang Gaoli. Sembra essere scomparsa nel nulla.

I campioni della disciplina da tutto il mondo stanno lanciando appelli accorati affinchè la tennista possa uscire allo scoperto e far sapere di sé. Lei stessa avrebbe tranquillizzato il mondo del tennis, mediante un messaggio via email, pubblicato da un media cinese e inviato alla Federazione Internazionale del Tennis professionistico, dichiarando di stare bene e di essersi presa un momento di riflessione.

Non è creduta questa versione e allora la World Tennis Association si muove, insieme all’Atp: “Siamo pienamente preparati a ritirare le nostre attività e ad affrontare tutte le complicazioni che ne seguiranno – ha affermato Steve Simon, numero uno della Wta, l’associazione che gestisce il circuito femminile a livello mondiale, parlando alla CNN -. Perché le accuse di stupro sono più importante degli affari“. Messaggi di solidarietà stanno arrivando anche da Novak Djokovic e da Serena Williams, che si dicono addolorati e preoccupati. Soprattutto dalla tennista americana, scioccata dal caso. Come fa sapere da un suo tweet: “Spero che stia bene e che venga ritrovata al più presto. Non possiamo rimanere in silenzio, quello che è successo va chiarito”.

Intanto il Governo cinese replica: “Sbagliato politicizzare lo sport”.

