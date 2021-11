Gnocchi di ricotta: buoni e semplici da fare in casa

Per un gustoso e facile primo piatto, gli gnocchi fatti in casa sono sempre un’ottima scelta. Prepararli non è molto difficile, e ne esistono diverse varianti: qui vi proponiamo gli gnocchi di ricotta, per servire un primo prelibato, intramontabile.

La ricetta: Gnocchi di ricotta

Ingredienti (per 400g di gnocchi)

250 g ricotta;

150 g farina;

1 cucchiaio parmigiano;

Sale & pepe q.b.

Procedimento

Mescolare la ricotta con il sale ed il parmigiano dopodiché aggiungere la farina poco alla volta; trasferire l’impasto su un piano e lavorarlo fin quando non risulterà elastico ed omogeneo. Se necessario, aggiungere ulteriore farina; spolverare con la farina il piano lavoro e lavorare l’impasto un pezzo alla volta creando dei filoncini.

Iniziare a ricavare dai filoncini gli gnocchi che andranno poi fatti riposare 20′ all’aria al fine di farli asciugare; cuocere gli gnocchi in acqua salata e bollente fino a quando gli gnocchi non salgono a galla, dopodiché scolarli ed unirli al condimento preparato. Il nostro suggerimento è quello di condire gli gnocchi con un sugo di pomodori freschi e basilico.

