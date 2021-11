Half Marathon, domenica 21 novembre torna la 18° edizione del Trofeo Città di Fiumicino

Fiumicino – “Dopo quasi due anni torna in città una gara podistica su strada: la 18° edizione del Trofeo Città di Fiumicino, già Half Marathon, promossa dall’A.s.c.d. Isola Sacra”. Lo dichiara l’assessore allo Sport Paolo Calicchio.

“La manifestazione sportiva, in programma la prossima domenica 21 novembre – spiega Calicchio -, prevede un percorso di 15 km che si snoderà lungo le arterie principali di Isola Sacra. Circa 1100 atleti parteciperanno alla maratona che partirà da Viale Danubio alle ore 9.00. La gara podistica si realizzerà seguendo il protocollo federale che sancisce importanti regole per la prevenzione sanitaria, tra cui l’obbligo del green pass per i partecipanti, la misurazione della temperatura in sede di accreditamento, l’utilizzo della mascherina fino a 500 metri dopo il via alla corsa e il divieto di partecipazione del pubblico”.

“Anche se con le dovute accortezze è importante vedere lo sport che torna ad essere protagonista nella nostra Città – sottolinea Calicchio -, con una gara podistica che prevederà la partecipazione di sportivi provenienti da tutta la Regione ed alcuni campani, calabresi e lucani. Fiumicino per la sua peculiarità è, infatti, particolarmente apprezzata dagli atleti che, infatti, sono accreditati numerosi all’iniziativa”.

“Ringrazio l’A.s.c.d. Isola Sacra per l’organizzazione della gara podistica, per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando nel voler realizzare la corsa su strada, e tutti coloro che collaboreranno per la riuscita della manifestazione sportiva, le forze dell’ordine e i volontari del soccorso e della sicurezza, grazie ai queli sarà possibile una gestione accurata in materia di ordine pubblico, di sicurezza e di prevenzione” conclude l’assessore Calicchio.

