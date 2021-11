Fiumicino – Sono stati ultimati i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di via Corona Boreale, nella zona commerciale delle Vignole. A fare il punto sullo stato del cantiere è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia

“Si tratta – spiega Caroccia – di 1,4 km di strada che a causa di cedimenti con un’ordinanza sindacale qualche giorno fa era stata chiusa per l’incolumità e la sicurezza di chi la percorreva.

Ora in meno di una settimana e con le condizioni metereologiche avverse, i lavori con la conseguente messa in sicurezza sono stati ultimati e già da oggi la strada è aperta di nuovo al traffico veicolare dei tir, e delle autovetture, alleggerendo cosi via Gemignano Montanari.

In questi giorni – continua l’assessore Caroccia – sono in contatto con i responsabili dell’ufficio tecnico del Comune di Roma, e della Città Metropolitana per la messa in sicurezza di alcune strade nelle zone a nord del nostro comune di appartenenza al comune di Roma, e con la città Metropolitana per la sistemazione e messa in sicurezza della via Portuense in particolare il tratto limitrofo al cimitero monumentale.

“Anche in questo caso parliamo di tratti di via Portuense che, in relazione ai confini stradali tracciati e fatti poco meno di 30 anni fa nel passaggio tra comune di Roma e comune di Fiumicino, sono stati classificati e assegnati come manutenzione e responsabilità alle allora Province, oggi Città Metropolitana, pertanto il comune di Fiumicino può solo sollecitare gli interventi del caso, ed è proprio questo stiamo facendo” – conclude l’assessore.

