Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il passaggio del vortice mediterraneo che giovedì attraverserà le nostre regioni del Centro-Sud peninsulare un campo di alta pressione tornerà a rinforzare ed espandersi dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, ripristinando anche sullo Stivale condizioni di maggior stabilità già a partire da venerdì. La sua permanenza sull’Italia non sarà tuttavia duratura e già sul finire della settimana inizierà a cedere sotto la spinta di un impulso freddo in discesa dall’Artico verso il centro del Continente. Mentre fino a sabato sarà il bel tempo a prevalere, salvo residua variabilità all’estremo Sud e con foschie e nebbie sulla Val padana, domenica si assisterà ad un certo deterioramento del tempo sulle nostre regioni più occidentali, per l’insorgenza di correnti umide sudoccidentali in quota che precederanno la discesa del fronte.

METEO VENERDÌ 19 NOVEMBRE. Il vortice appena transitato sul Sud Italia sarà seguito da un flusso di tese correnti settentrionali che provocheranno ancora una certa variabilità al Sud con qualche piovasco su Puglia, Calabria (specie ionica), Lucania e Sicilia orientale, ma con fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della giornata lasciando spazio a graduali schiarite. Sul resto d’Italia l’insediamento dell’anticiclone favorirà una giornata stabile e in gran parte soleggiata, salvo addensamenti residui sul medio versante adriatico, innocui e in progressivo diradamento in giornata. Attenzione però alle nebbie e nubi basse sulla Val Padana, dense fino al mattino soprattutto a nord del Po, in sollevamento nelle ore diurne e in parziale e temporaneo diradamento, ma in nuova intensificazione in serata. Temperature stabili o in lieve aumento, in aumento più marcato in quota sui rilievi del Centro-Nord, in particolare sulle Alpi occidentali. Venti moderati o tesi settentrionali.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI‘: secche correnti nord-orientali garantiranno una giornata stabile e con sole prevalente sulle regioni del medio Tirreno; qualche temporanea nube sarà presente lungo le aree appenniniche e sul basso Lazio, ma senza conseguenze. Possibili foschie o isolati banchi di nebbia al mattino sul Valdarno, e localmente su valli Umbre, reatino e frusinate. Temperature in lieve calo nelle minime. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno noteremo giornate stabili e soleggiate fino a sabato compreso, complici le correnti in quota disposte da Nordest; possibilità di foschie e locali banchi di nebbia nottetempo ed al mattino sul Valdarno, isolate su Valli Umbre, reatino e frusinate. Temperature in calo nelle minime, con valori entro i 2-4°C sui fondovalle appenninici. Cambio della circolazione atteso nella giornata di domenica, con nubi in progressivo incremento specie a partire dalla Toscana, qui con piogge diffuse e locali rovesci entro sera sui settori centro-occidentali; precipitazioni che coinvolgeranno anche il Lazio entro fine giornata. Temperature in aumento. Instabilità diffusa lunedì con rovesci anche temporaleschi sui settori occidentali e costieri di Lazio e Toscana.

(Fonte: 3B Meteo)