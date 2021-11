Mondiali, le azzurre del kumite per il bronzo: è la finale italiana numero 9

Dubai – La finale numero 9 porta il sorriso delle guerriere del kumite. Non si ferma l’Italia ai Mondiali di karate. Questa sera, per chiudere le gare delle eliminatorie e delle semifinali, gli azzurri collezionano un’altra gara per il podio. Ed è appunto la numero nove. Tre finali nel kumite individuale (oro), due finali nel kata a squadre e nel kata individuale e poi anche i ragazzi del kumite questa mattina (bronzo). Per ultime loro. Clio Ferracuti, Lorena Busà, Alessandra Mangiacapra e Silvia Semeraro (che si gioca anche l’oro nel singolo), per il terzo posto. Sfideranno il Giappone.

Una grande soddisfazione per i colori azzurri. Lo dice il presidente del settore karate della Fijlkam e vicepresidente della federazione, Davide Benetello sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Prestazioni esaltanti, in bocca al lupo campioni e tecnici!”. Ma non solo. Domenica si svolgeranno anche le gare del parakarate, con gli azzurri protagonisti.

Domani e domenica le finali andranno in onda su SkySport. Ecco il programma come indicato dalla Fijlkam: sabato 20, dalle 13:00 alle 15:40 con le finali per l’oro live sul canale 256 e in replica su Sky Sport Action alle 22:30. Domenica 21 novembre dalle 13:00 alle 15:00 su Sky Sport Action ci saranno le finali per il bronzo mentre dalle 15:00 alle 17:00 le ultime finali per l’oro su Sky Sport.

È comunque sempre possibile seguire le gare anche dal canale YouTube della WKF.

