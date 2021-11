Mondiali, le squadre di kata maschile e femminile in finale per il bronzo

Dubai – Settebello per l’Italia intanto. In competizione in corso. La Nazionale italiana di karate impegnata ai Mondiali, aggiunge altre due finali sui tatami centrali del palazzetto dello sport di Dubai.

Dopo le tre finali nel kumite e le due agguantante nel kata individuale, ecco anche le squadre di kata, si giocheranno il podio. Lo faranno per la medaglia di bronzo, domenica prossima. Gli atleti che hanno scritto intanto la storia ancora una volta, sono Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti per il kata femminile e Mattia Busato, Alessandro Iodice e Gianluca Gallo, per il kata maschile.

E allora saranno sette, fino ad oggi le finali che vedranno l’Italkarate protagonista.

(foto@karateka.it)

