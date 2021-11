Montalto, ogni terzo weekend del mese il mercatino dedicato all’artigianato

Fiumicino – Dal prossimo fine settimana, fino a marzo 2022, a Viale Garibaldi in ogni terzo weekend del mese, si terrà il mercatino degli eventi di artigianato, oggettistica e modernariato. Il primo appuntamento sabato 20 e domenica 21 novembre dalle ore 9 alle ore 20:30 fuori le mura del castello Orsini, dove il mercatino animerà l’entrata del centro storico.

“Un mercatino sperimentale – commenta l’assessore al commercio Giovanni Corona – che ogni terzo weekend del mese fino a marzo colorerà la via di accesso al centro storico arricchita anche da animazioni, sempre a cura dell’associazione Mercante in Fiera che negli ultimi mesi ha dato vita con successo al mercatino sul lungomare e a Montalto tra le Mura. Insieme all’assessore Nardi – conclude Corona – stiamo programmando anche le festività natalizie in cui cercheremo di coinvolgere il centro del paese e le attività commerciali nelle varie iniziative del programma”.

VIABILITÀ

Divieto di sosta in Viale Garibaldi dalle ore 20:00 del 19 novembre alle ore 21:00 del 21 novembre.

Divieto di transito in Viale Garibaldi dalle ore 7:00 dal 20 al 21 novembre fino al termine dell’evento.

Con gli stessi orari della chiusura di Viale Garibaldi, il comando di Polizia locale ha disposto l’apertura a doppio senso di circolazione in Circonvallazione Vulci, dai bagni pubblici all’arco della porticina. Inoltre è stato disposta l’inversione del senso di circolazione sulla Circonvallazione Vulci, dall’arco della porticina fino all’intersezione con via Roma.

