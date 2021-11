Ostia nel mirino, decine di auto vandalizzate da sconosciuti. E arrivano le ronde

Ostia – Rompono finestrini, specchietti, lunotti. A volte per rubare qualcosa all’interno dell’auto; altre volte, pare, quasi per svago. Succede ad Ostia, dove sempre più cittadini lamentano danni alle loro auto lasciate in sosta.

Un fenomeno a cui sembrava aver messo fine l’arresto dei Bonnie e Clyde di viale dei Promontori, fermati il 16 novembre scorso (leggi qui), ma, a quanto sembra, mai sopito.

I due, che agivano fra via Mar Rosso, via delle Fiamme Gialle e dintorni, avevano infatti scassinato più di 30 auto, trasformandosi nell’incubo di un intero quartiere. Appena qualche giorno dopo, la coppia è tornata in libertà, ma gli atti di vandalismo sono proseguiti anche mentre i due erano in stato di fermo: a dimostrazione che c’è già chi, per emulazione o semplice casualità, vuol far loro concorrenza.

“Tutto è iniziato nei primi di novembre in via delle Fiamme Gialle e, da lì, il fenomeno si è presto esteso alle zone circostanti, ed in particolare nei pressi di via Federico Paolini”, racconta a ilfaroonline.it l’avvocato Guido Pascucci, anch’egli vittima degli ignoti vandali, che da metà mese sembrano però essersi spostati a Ostia Ponente, da Lido Nord fino a via dei Velieri.

“Non sappiamo se si tratti di uno stesso autore o di più autori”, spiega Pascucci. “Una signora che era a spasso con il suo cane in via Agostino Scaparro ha visto, nella notte di venerdì 12 novembre, due ragazzi con la mascherina e coperti con il cappuccio della loro felpa che davano dei colpi ad una delle auto della via, ma ovviamente era impossibile identificarli”.

A complicare la situazione, il fatto che molte delle vittime abbiano deciso di non sporgere denuncia, forse perché “suggestionate da quello che leggono sui social”, ipotizza l’avvocato, “o perché convinte dell’inutilità delle segnalazioni alle forze dell’ordine”.

“Dal canto mio – spiega -, sto cercando di organizzare passeggiate di volontari, disponibili a dare una mano a Polizia e carabinieri a sorvegliare le strade. Insieme potremo chiedere un maggior numero di volanti, di ripristinare l’illuminazione pubblica (fuori servizio in alcune delle vie interessate dal fenomeno) e magari di far installare delle telecamere in strada”.

“Per me – sottolinea Pascucci – è fondamentale far capire a tutti i cittadini quanto sia importante partecipare attivamente alla difesa del proprio territorio, anziché limitarsi a scrivere sui social. Ho già preso contatti con alcune forze dell’ordine e con gli amministratori di condominio di alcune delle vie interessate, e invito chiunque lo desideri ad unirsi a noi“.

I cittadini, insomma, sono pronti a scendere in campo al fianco di poliziotti e carabinieri per mettere finalmente un punto ad un fenomeno oramai divenuto decisamente insostenibile.

Il Faro online (Foto © gruppo Facebook Ostia Informa) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

