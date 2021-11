Regione Lazio, Tidei (Iv): “Servono certezze sul futuro dell’A24 e dell’A25

“I territori attraversati dall’A24 e dall’A25, i pendolari, le aziende, non possono restare sospesi in un limbo: su Strada dei Parchi devono arrivare risposte certe. Non si tratta solo del caro pedaggi: la questione è più ampia ed interessa il futuro di questo asse strategico. In ballo ci sono lavori ed interventi per miliardi di euro ed è bene che venga presa una decisione, definitiva, perché gli effetti di questa situazione ricadono sui pendolari e sulle aziende”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Bene fanno i sindaci di oltre 110 comuni di Lazio ed Abruzzo a lottare contro il caro pedaggi e bene fanno a chiedere risposte. Altrettanto bene ha fatto il presidente Nicola Zingaretti a dare la sua disponibilità e spero che l’incontro che i sindaci avranno con l’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri possa contribuire al blocco, definitivo, degli aumenti. Le altre questioni sono sul tavolo del Governo ed auspico un cambio di passo che porti, dopo anni di rinvii, a risolvere la questione A24 e A25″.

