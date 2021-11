Arianna Fontana strepitosa in Coppa del Mondo: short track 500 metri d’argento

Debrecen – Un altro squillo, un’altra meraviglia targata Arianna Fontana. La campionessa valtellinese non conosce freni e nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di Debrecen, in Ungheria, sale sul podio dei 500 metri con uno splendido secondo posto e sfiora un’altra top 3 con la quarta posizione nei 1500 metri.

Per la Fontana è il quarto podio di questa stagione nel circuito internazionale (quinto contando anche quello ottenuto con la staffetta in Giappone) e nei 500 metri guida il ranking di specialità del circuito; pensare che è andata addirittura a podio sin qui in tutte e tre le tappe disputate. E domani ci sono ancora i 1000 metri che la vedono in gioco, pronta a dare filo da torcere alle avversarie.

Nella giornata odierna grandi emozioni già dai 1500 metri, dove la Freccia Bionda ha raggiunto la Finale A per poi accontentarsi di un quarto posto nella gara vinta dall’olandese Schulting. Quinto posto in Finale B invece – e quindi 12° complessivo – per Cynthia Mascitto (Esercito), unica altra azzurra rimasta in gara sulla distanza. Al maschile Pietro Sighel (Fiamme Gialle) cade in semifinale sui 1500 e resta fuori per soli 6 millesimi dalle semifinali dei 500, anticipato nell’ultima batteria dei quarti di finale dal russo Ivliev.

(foto@YangWang/Fisg)

