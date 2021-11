Atp Finals, Medvedev in finale attende chi sarà il suo avversario: stasera c’è Djokovic

Torino – Nessuna sorpresa, Daniil Medvedev è il primo finalista delle Atp Finals di Torino.

Nessuna difficoltà per battere Casper Ruud. Un 6-4, 6-2 in un’ora e 20 minuti permette al russo di difendere il titolo conquistato un anno fa a Londra. Per il norvegese è stata già un’impresa entrare tra i primi quattro della kermesse al Pala Alpitour, lui che era partito come n.8 al mondo. Ha vinto il grande favorito della sfida, mentre c’è molto più equilibrio e attesa per la sfida di questa sera.

Di fronte Novak Djokovic e Alexander Zverev, il n.1 di fronte al n.3, il capoluogo torinese e gli appassionati di tennis che fremono per conoscere il nome del secondo finalista delle Atp Finals. Il serbo sta dimostrando di meritarsi la prima posizione del ranking, tanto che non ha perso nemmeno un set contro Ruud, Andrej Rublev e Cameron Norrie. Anche il tedesco, però, è in un ottimo periodo di forma e in battuta può far male anche al migliore al mondo.

Una semifinale che è il remake di quella andata in scena agli Us Open: lo scorso settembre fu una sfida infinita, che Novak riuscì a vincere al quinto set dopo i parziali di 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 e 6-2. Questa sera finirà al massimo al terzo set, ma al pubblico del Pala Alpitour verrà garantito un grande spettacolo. Un po’ come quello del tabellone del doppio, che ha già i primi finalisti di questa edizione torinese.

La finalissima del singolo è fissata per le 17.

