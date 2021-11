Lavori al Ponte della Scafa, il Tevere diventa off-limits: l’ordinanza della Guardia Costiera

Fiumicino – Dal 22 novembre 2021 fino al termine dei lavori, nello specchio acqua del Fiume Tevere sotto la campata centrale del Ponte della Scafa, si terranno i lavori di manutenzione per la riabilitazione del ponte. E’ quanto comunica la Capitaneria di Porto di Roma in un’ordinanza (clicca qui per leggere l’ordinanza)

Tali lavori, saranno effettuati “mediante l’ausilio del Galleggiante denominato NOE’ Matr. CV2307 – si legge nell’ordinanza -. Dalle ore 06:30 alle ore 17: 30, nel tratto del fiume Tevere, in corrispondenza del Ponte della Scafa, esclusivamente nello specchio acqueo allegato in planimetria, interessato dai lavori di manutenzione programmata per la riabilitazione integrale del Ponte della Scafa, è vietato:

Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso

professionale;

professionale; praticare la balneazione;

intralciare le operazioni dei lavori durante il loro svolgimento;

effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

svolgere attività di pesca di qualunque natura.

