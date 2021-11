Milano – Emozioni, applausi, tanto entusiasmo e sold out, al Fastweb Grand Prix di ginnastica, dove il pubblico ha finalmente potuto riabbracciare i campioni della ginnastica, che si sono esibiti sotto i riflettori all’Allianz Cloud Arena di Milano.

Claudia Giordani, vice presidente Coni, portando i saluti del presidente Malagò si è detta “entusiasta di partecipare a un evento così coinvolgente nella sua città e ha ringraziato gli atleti della Federginnastica per gli straordinari successi del 2021”.

Foto 3 di 3





Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi ha ribadito “l’orgoglio della Regione Lombardia di ospitare il Grand Prix di Ginnastica, ringraziando il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi e tutta l’organizzazione, per aver ricordato Gianpiero Galeazzi con un caloroso applauso prima dell’inizio dell’evento e per aver portato a Milano tutti i protagonisti di questa fantastica stagione sportiva, che tante medaglie ha saputo regalare all’Italia e che tutti volevano applaudire finalmente dal vivo”.

La giornata si è aperta con l’ingresso di tutti gli atleti in campo, è proseguita con il Galà, sotto la delicata e insuperabile regia di Emanuela Maccarani e con la partecipazione degli atleti di ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica, acrobatica, aerobica, golden age, insieme ai “Liberi di” e per concludersi con la gara sui 7 attrezzi e l’Inno di Mameli, cantato da tutti i protagonisti in campo.

Presente all’evento Vanessa Ferrari, abbracciata con un lungo applauso da tutto il palasport.

L’Italia ha battuto 5-2 il Resto d’Europa, vincendo il Trofeo Fastweb Grand Prix, consegnato dal presidente federginnastica Gherardo Tecchi, insieme a Laura Anaclerio, Responsabile Sponsorizzazioni Fastweb.

Il dettaglio delle gare: il turco Ahmet Onder con il punteggio di 14.600 si è aggiudicato la sfida alle parallele pari contro Nicolò Mozzato; la trave è stata vinta da Martina Maggio con il punteggio di 13.400 sulla tedesca Kim Bui; la migliore al cerchio è stata Milena Baldassarri (25.450), al nastro ha prevalso Alexandra Agiurgiuculese (22.200 ) entrambe sulla rumena Andreea Verdes; la sbarra è stata vinta da Carlo Macchini (14.000) contro Onder, alle parallele asimmetriche Elisa Iorio (14.300) ha prevalso sulla tedesca Kim Bui. Infine il migliore agli anelli è stato Ibrahim Colak (14.400) su Salvatore Maresca.

Il Fastweb Grand Prix è stato trasmesso in diretta su RaiSport dalle ore 16.00, con il commento di Andrea Fusco.

(foto@SimoneFerraro/FGI)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport