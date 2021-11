Giorno della memoria per le vittime di transofobia, Montino: “Siamo vicini alla comunità lgbt+”

Fiumicino – “Ringrazio le realtà che hanno organizzato la Trans Freedom March di Roma per avermi invitato, in qualità di Sindaco, alla manifestazione di questo pomeriggio, 20 novembre 2021, in occasione del Giorno della memoria trans che ricorda tutte le vittime di transfobia“. Lo dichiara in una nota stampa il sindaco Esterino Montino.

“Mi dispiace di non poter partecipare per impegni istituzionali presi in precedenza – prosegue il Sindaco -, ma l’assessora Antonelli rappresenterà ottimamente la nostra amministrazione che, da sempre, si è caratterizzata per il senso di uguaglianza e di inclusione e per la battaglia contro le discriminazioni”.

“Questa manifestazione, oggi, non sarà solo una commemorazione, ma un momento di rivendicazione e di lotta per i diritti e la tutela delle persone trans – prosegue – a pochissime settimane del vergognoso affossamento del ddl Zan al Senato, una legge che puntava proprio a tutelare chi rischia la vita per la propria identità”.

“Come ho avuto modo di sottolineare all’indomani di quel voto e di quelle scene indegne che abbiamo visto a Palazzo Madama – conclude Montino -, noi continueremo a fare la nostra parte, come amministrazione e come persone. Continueremo a sensibilizzare, a fare tutto quello che il nostro ruolo ci permette di fare per fare sentire tutte e tutti cittadini al pari di chiunque altro. Continueremo a supportare le persone trans e tutta la comunità lgbt+ in questa battaglia di civiltà. Buona marcia!”.

