Kumite dei 60 kg: Angelo Crescenzo è argento ai Mondiali

Dubai – Fino alla fine ha provato a ribaltare il risultato a sfavore Angelo. E’ sorridente Crescenzo al Mondiale.

L’argento arrivato in finale sul tatami centrale, riporta l’azzurro sul podio iridato. A Madrid 2018 aveva vinto l’oro l’atleta dell’Esercito. Una carriera in costante ascesa e con le Olimpiadi disputate. Era uscito alle eliminatorie ai Giochi per infortunio e questa medaglia appena arrivata, seppur non sia l’oro sperato, ha il sapore di una rivincita desiderata a tutti i costi.

Vince il brasiliano Brose in finale per 3 a 0 nel kumite dei 60 kg, ma è podio iridato per Angelo. Ancora una volta. La seconda medaglia al Mondiale.

(foto@fijlkam)

