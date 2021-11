Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un campo di alta pressione si sta rinforzando ed espandendo dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, favorendo anche sullo Stivale condizioni di maggior stabilità a partire da oggi, venerdì. La sua permanenza sull’Italia non sarà tuttavia duratura e già sul finire della settimana inizierà a cedere sotto la spinta di un impulso freddo in discesa dall’Artico verso il centro del Continente. Mentre fino a sabato sarà il bel tempo a prevalere, salvo residua variabilità all’estremo Sud e con foschie e nebbie sulla Val Padana, domenica si assisterà ad un certo deterioramento del tempo sulle nostre regioni più occidentali, per l’insorgenza di correnti umide sudoccidentali in quota che precederanno la discesa del fronte.

METEO SABATO 20 NOVEMBRE. Giornata all’insegna dell’anticiclone che proteggerà anche l’Italia favorendo tempo stabile su tutte le regioni, anche se non sempre soleggiata. Attese infatti foschie e nebbie anche fitte nelle ore più fredde sulla Val Padana. Tendenza ad aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera su Liguria e alta Toscana, anche con qualche pioviggine in serata sul Genovese, a causa della disposizione delle correnti da sud sul Mar Ligure che precedono l’avvicinamento del fronte dal Nord Europa. Temperature in ulteriore lieve aumento con clima molto mite sull’Appennino Settentrionale e soprattutto sulle Alpi. Venti tendenti a disporsi da sud-sudovest sul Mar Ligure, ancora settentrionali al Sud.

METEO DOMENICA 21 NOVEMBRE. Nubi in graduale aumento al Nordovest, regioni tirreniche ed isole maggiori con qualche pioggia in arrivo in giornata su est Piemonte, pianure lombarde, centro-est Liguria, Toscana e Sardegna, in intensificazione in serata e in estensione a gran parte del Nordovest, ovest Emilia, Lazio, Campania ed ovest Sicilia, con fenomeni anche a carattere di rovescio sulla Sardegna. Deboli nevicate in arrivo sulle Alpi occidentali dai 1600m. Al mattino ancora nebbie sulla Val Padana centro-orientale, in successivo sollevamento. Tempo più stabile e soleggiato su Alpi orientali, regioni adriatiche e ioniche. Temperature in lieve calo al Nord, Toscana e Sardegna, in lieve aumento sul basso Adriatico. Venti meridionali.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Giornata stabile e soleggiata sulle regioni del medio Tirreno; foschie e locali banchi di nebbia nottetempo ed al primo mattino su pianure e valli Toscane, valli umbre e localmente su reatino e frusinate. In giornata tendenza a graduale aumento della nuvolosità di tipo medio-basso sulla Toscana nord occidentale. Temperature in calo nelle minime, con valori fino a i 1-4°C nei fondovalle appenninici; massime miti e sopra media, sui 16-18°C, punte anche superiori sul Lazio. Venti deboli variabili sull’entroterra, residui da Nord sulle coste e soprattutto al largo. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

DOMENICA: l’alta pressione tende nuovamente indebolirsi, per la discesa di una saccatura dal Nord Europa verso il Mediterraneo occidentale, con conseguente risposta di umide correnti da Sudovest sul versante tirrenico. Mattinata ancora soleggiata salvo primi addensameti talora compatti su medio-alta Toscana e locali nebbie sulle vallate tosco-umbre, reatino e frusinate. Tra pomeriggio e sera rapido aumento della nuvolosità dalle coste verso l’entroterra, con anche qualche locale pioggia tra Toscana e Lazio; ancora in prevalenza asciutto sull’Umbria. Temperature in lieve aumento nei minimi, massime stabili o in lieve calo. Venti in rotazione dai quadranti meridionali, con rinforzi da Sudest lungo i settori costieri. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Tempo stabile e soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio fino a sabato compreso, complici le correnti in quota disposte da Nordest; possibilità di foschie e locali banchi di nebbia nottetempo ed al mattino sul Valdarno, isolate su Valli Umbre, reatino e frusinate. Temperature in calo nelle minime, con valori entro i 2-4°C sui fondovalle appenninici. Cambio della circolazione atteso nella giornata di domenica, con nubi in progressivo incremento specie a partire dalla Toscana, qui con piogge e locali rovesci entro sera sui settori centro-occidentali; precipitazioni che coinvolgeranno anche il Lazio entro fine giornata. Sarà il preludio ad una nuova fase instabile o a tratti perturbata che ci accompagnerà per la prossima settimana, con frequenti spunti piovosi anche a carattere di rovescio o temporale e a tratti anche condizioni di maltempo intenso.

