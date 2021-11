Mondiali, Simone Marino lotta fino alla fine, ma è argento nel kumite

Dubai – Vince l’avversario georgiano, Gogita, il match per 3 a 2, ma Simone porta a casa una medaglia mondiale pesante. E’ l’argento iridato quello appena messo al collo nella categoria +84 kg da Marino ai Mondiali di karate.

Una competizione straordinaria nei pesi massimi e una finale accorta sul tatami centrale, in attesa delle mosse dell’avversario e altamente concentrato. Seguito da coach Loria a bordo tatami finisce la gara comunque con grande soddisfazione, alzando il braccio del suo avversario in segno di rispetto.

Simone Marino aveva dovuto rinunciare alla qualifica olimpica per un infortunio al ginocchio e aveva creduto fino in fondo alla vittoria iridata. E’ stato un Mondiale da favola per l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri. Aggiunge l’argento senior, all’oro under 21 e al primo posto europeo nella prima convocazione in Nazionale senior del 2017. L’argento ha il sapore della rivincita, non è facile salire sul podio iridato, dopo un periodo difficile trascorso tra fisioterapie e allenamenti per tornare in forma. Sorride infatti Simone sul podio e ha evidentemente ragione, lanciando al cielo in trionfo la medaglia ottenuta.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport