Ostia, ordigno bellico nel Canale dei Pescatori: ci pensa la Guardia Costiera

Ostia – Tra il Canale dei Pescatori e lo Stabilimento Nuova Pineta è stato rinvenuto un ordigno bellico, di cui la Capitaneria di Porto valuterà, con una ricognizione preventiva, il rischio bellico in questi giorni: “A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza 2021 fino al termine delle operazioni, – si legge nell’ordinanza – la società I.L.A. SUB s.r.l. con l’ausilio delle imbarcazioni Motobarca “MARA” iscritta al n. Roma 8371 della I.L.A. SUB; Motobarca “ORCA” iscritta al n° Roma 8254 della ditta M.T.M. Service S.r.l.; eseguirà operazioni di Ricognizione preventiva per la valutazione del rischio bellico da eseguirsi con strumento Forster Mod.ferex4021, su una superficie totale di 25.000 mq circa”.

Nello specchio acqueo interessato dai lavori le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione, procedendo a basse velocità al fine di non creare intralcio alle operazioni e per non creare pericoli alla sicurezza della navigazione.

