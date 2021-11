Ostia, vedette e telecamere per spacciare droga: arrestati tre pusher

Ostia – Una fitta rete di vedette e anche una telecamera nascosta all’interno del palazzo per tenere sotto controllo le strade e poter così spacciare droga in tutta tranquillità. E’ quanto scoperto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Ostia, che al termine di un’indagine-lampo hanno arrestato tre pusher.

I fatti: durante le consuete operazioni di contrasto allo spaccio di droga sul territorio, gli agenti vengono a conoscenza di una fiorente attività illecita. Da un primo appostamento i poliziotti hanno notato un continuo via-vai di persone da un palazzo a ridosso di piazza Gasparri. La vendita dello stupefacente avveniva sul pianerottolo mentre una fitta rete di vedette, appostate nelle strade e nelle scale della palazzina, erano pronte a dare l’allarme a un eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine.

Gli agenti, per evitare di essere scoperti dalle vedette, sono entrati nello stabile per fare irruzione nell’appartamento. In salotto i poliziotti hanno trovato diversi involucri contenenti cocaina, un bilancino e tutto l’occorrente per tagliare e confezionare la droga. C’era anche un foglio con nomi e cifre. In salotto anche un televisore da 40” collegato a una telecamera nascosta in una scatola elettrica nell’androne del palazzo fissata con del Das. In tutto sono stati sequestrati circa 1800 euro in contanti. I tre pusher sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

