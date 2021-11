Rifiuti a Parco Leonardo, Coronas: “L’inciviltà mette in crisi il sistema di raccolta. Vanno stanati i furbetti del mastello altrui”

Fiumicino – Ci sono alcuni punti nell’area di Parco Leonardo e d’intorni, dove la situazione rifiuti è preoccupante. Ma non per la cattiva gestione del servizio di raccolta o per negligenza o disservizi; stavolta il settore della raccolta non c’entra nulla e funziona a regime. Il problema è l’inciviltà, il continuo malvezzo di non fare la differenziata e gettare tutto in sacchi pieni ogni cosa, o peggio di utilizzare mastelli non propri per scaricarvi dentro di tutto”. A parlare è Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Fiumicino.

“E se il fenomeno è evidente con i mastelli delle singole famiglie – prosegue Coronas, è addirittura devastante quando si tratta di mastelli per attività commerciali. Sarà che sono più grandi e in qualche modo ricordano i cassonetti, ma vengono letteralmente presi di mira da ignoti che vi scaricano rifiuti normali e ingombranti, al punto da trasformare i punti di raccolta in discariche.

A farne le spese – prosegue Coronas – è l’igiene dell’intero quartiere, ma soprattutto quelle attività commerciali titolari dei mastelli, che si vedono impossibilitate ad utilizzarli correttamente per il normale e quotidiano conferimento dei rifiuti, rischiando anche multe per colpe non proprie emettendo in difficoltà un sistema di raccolta che, al contrario, funziona bene.

E’ il caso, tanto per fare un esempio, del vicolo alle spalle di Viale Donato Bramante, invaso dai rifiuti, puliti a spese proprie dai titolari delle attività limitrofe, e nuovamente invaso dall’immondizia.

Anche così – afferma il capogruppo di Forza Italia – si mette in ginocchio l’economia locale, tanto più in una zona come Parco Leonardo che sta faticosamente cercando di ricostruire un’identità economica, dopo le vicissitudini dovute al Covid e le difficoltà del settore mostrate negli ultimi anni,

Così non si può andare avanti – conclude Coronas -. C’è bisogno di maggior controllo e di tutelare le attività commerciali, specialmente nel campo enogastronomico, che stanno facendo di tutto per resistere”.

