Sciabola paralimpica, Edoardo Giordan vince l’oro in Coppa del Mondo

Pisa – La terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica Pisa 2021 ha chiuso il programma delle prove individuali regalando all’Italia altri quattro podi.

Nella sciabola maschile categoria A è arrivato il successo di Edoardo Giordan, che ha dominato la gara. L’azzurro ha prima superato lo spagnolo Alexander Prior Majon col punteggio di 15-4 e poi ha affrontato con successo due derby con gli altri due compagni di nazionale iscritti alla gara: nel primo ha battuto Alberto Morelli 15-3, nel secondo ha vinto 15-5 su Matteo Dei Rossi.

In finale l’atleta romano ha travolto il tedesco Maurice Schmidt per 15-9 aggiudicandosi la prova. Sul terzo gradino del podio è salito Matteo Dei Rossi, che aveva avuto la meglio sull’ungherese Daniel Goettlinger 15-6 e sul francese Ludovic Lemoine 15-12, arrivando fino alla semifinale. Terzo insieme all’italiano anche l’ungherese Richard Osvath.

Nella sciabola maschile categoria B si è piazzato al secondo posto Gianmarco Paolucci che, dopo avere vinto tutti gli assalti del girone, ha battuto prima lo sciabolatore indiano Sunil Phogat 15-4, poi il francese Laurent Vadon 15-7 e, in finale, è stato superato dall’ungherese Istvan Tarjanyi col punteggio di 15-11.

Seconda posizione sul podio anche per Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A. L’azzurra, reduce dal successo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 in cui ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a squadre di fioretto con Bebe Vio e Loredana Trigilia, ha superato nettamente nel tabellone dei 16 la rappresentante dell’India Rekha Tanwar 15-3, poi la francese Brianna Vide 15-2 e l’ungherese Zsuzsanna Krajnyak per 15-9. In finale la portacolori dell’Italia è stata battuta 15-4 dall’atleta di Hong Kong Yee Chui Yu.

Domani l’edizione di Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica di Pisa 2021 si chiuderà con le due prove a squadre di fioretto femminile e di sciabola maschile.

(foto@AugustoBizzi)

