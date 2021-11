Scontri e violenze a Rotterdam: città in rivolta contro il lockdown

Rotterdam – Una notte di rivolta quella appena trascorsa a Rotterdam dove una manifestazione contro il piano del governo olandese di imporre restrizioni a non vaccinati si è trasformata in violenze, con auto date alle fiamme e sassi tirati contro la polizia che ha risposto con idranti e sparando dei colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto riferisce l’emittente olandese Nos, la polizia ha sparato ferendo due persone.

Poco prima, gli agenti avevano esploso dei colpi di avvertimento per tentare di sedare la rivolta, durante la quale sono stati sparati dai manifestanti alcuni petardi e appiccati diversi incendi. Anche la polizia antisommossa è stata dispiegata. Almeno un’auto della polizia è stata incendiata e altre sono state danneggiate. I Vigili del Fuoco e gli agenti di polizia sono stati colpiti con oggetti. Le immagini dell’emittente mostravano incendi sul marciapiede e contenitori della spazzatura gettati in strada.

I servizi ferroviari da e per Rotterdam sono stati sospesi fino a nuovo avviso a causa dei disordini, hanno annunciato le ferrovie olandesi. La manifestazione, indetta da diverse organizzazioni, era contro i piani del governo di introdurre una nuova regolamentazione che prevede un lockdown per i non vaccinati, consentendo solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid l’accesso a eventi, bar e ristoranti.

“Abbiamo sparato colpi di avvertimento ed anche dei colpi diretti perché erano situazioni di pericolo di vita” ha dichiarato la portavoce della polizia, Patricia Wessels, giustificando l’operato degli agenti.

“Sono stati condotti decine di arresti e si prevede che se ne faranno altri, sono circa sette le persone ferite, compresi dei poliziotti“, continua la dichiarazione della polizia che in tweet afferma che i rivoltosi hanno appiccato incendi e lanciato petardi. I resoconti iniziali dei media olandesi parlavano di almeno due manifestanti feriti dagli spari della polizia.

Le autorità hanno chiuso la stazione principale della città olandese, mentre sono arrivate unità anti sommossa da tutto il Paese per sedare la rivolta. Il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha descritto la rivolta come “un’orgia di violenza, la polizia ha dovuto usare le armi per difendersi“. Secondo i media olandesi alla rivolta hanno partecipato hoolingas delle tifoserie delle squadre di calcio.

(Foto Twitter @sbirressa)