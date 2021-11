Asta per la concessione del Vecchio Faro, i Tavoli del Porto: “Vogliamo chiarezza”

Fiumicino – “Il comitato Tavoli del Porto chiede a gran voce che venga fatta chiarezza sullo stato delle cose in merito all’esito dell’ultima asta per la vendita della concessione sull’area che include il Vecchio Faro. Se confermate le voci sull’aggiudicazione da parte della nota multinazionale americana Royal Caribbean, l’Amministrazione Comunale e la Regione dovranno rispondere di come intendono procedere a giustificare un progetto con vocazione crocieristica bocciato dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero dei beni culturali e del turismo“.

“Dal tribunale nessuna risposta ai numerosi solleciti per chiarimenti in materia, dall’Amministrazione la solita cortina di silenzio. La cittadinanza deve essere coinvolta e interpellata, queste vicende non possono proseguire più a porte chiuse. Intanto il comitato prosegue nella sua azione di confronto con le autorità competenti e ha richiesto un incontro con l’assessora alla transizione ecologica Roberta Lombardi della regione Lazio, per ulteriori approfondimenti”.

