Atp Finals, Zverev batte Djokovic e vola in finale: “Con Medvedev sarà un grande match”

Torino – Colpo di scena alle Atp Finals di Torino. Perde il numero uno al mondo e 5 volte campione del torneo, contro il numero 4 in Atp. Giovane, potente, convinto delle proprie possibilità e consapevole di saper arrivare fino in fondo. Alexander Zverev passa alla finale di domani pomeriggio al Pala Alpitour alle 17, in cui incontrerà Daniil Medvedev, che ha vinto al competizione nel 2019. E’ Djokovic a lasciare strada al giovane 24enne tedesco.

E qui sta la notizia vera, probabilmente. E’ un risultato inatteso, totalmente inaspettato evidentemente, se Djokovic perde l’occasione di acciuffare nel record Roger Federer. Quest’ultimo ha vinto sei volte le Atp Finals, Nole ne ha conquistate 5. E’ l’anno in cui Novak sembra non riuscire a conquistare record storici. Non ha siglato il Grand Slam quest’anno. Un anno e una stagione eccezionali tuttavia del numero uno al mondo.

In tre set e in quasi tre ore il tedesco 24enne sigla numerosi ace e mette a segno colpi imprendibili. Vince il primo set 7 a 6 su Nole, che poi riagguanta il match conquistando il secondo set per 6-4. Il terzo e ultimo set va a Zverev che ha conquistato la semifinale del torneo siglando un realistico 6-4, allungando di games, a suon di velocissimi ace (14 in gara) e convinzione di sé, talento su Djokovic. Quindi 2 a 1. Il tedesco vola in finale con il russo.

Già nel 2018 Zverev aveva vinto le Atp Finals a soli 21 anni. E’ uno dei tennisti in ascesa dell’Atp. Rispetta profondamente il dio Djokovic, il campione che tutti ammirano e che tutti prendono da esempio. Anche lui lo fa e lo dice a margine della vittoria: “Voglio fare un tributo a Nole, lo ammiro moltissimo”. Circa la finale di domani dichiara: “Sarà un grande incontro”.

