Atp Finals, Zverev è il Re del torneo, battuto Medvedev: “Stagione incredibile”

Torino – Alla fine di un torneo pieno di colpi di scena, tra vittorie inaspettate e ritiri inattesi, ha vinti il numero 3 al mondo. E’ Alexander Zverev il Re dell’Atp Finals di Torino. Occhi di ghiaccio e colpi micidiali, dall’ace imprendibile, senza pietà anche contro Medvedev.

In una finale tutta d’un fiato i due tennisti si sono affrontati e scontrati per conquistare la Coppa più ambita. Il tedesco ne è uscito vincitore meritevole. Ha portato a casa il match del podio in meno di due ore. in tabellone il risultato di 6-4 6-4 è esplicito. Era il russo il vincitore uscente e l’avversario da battere. Zverev ha strappato la corona del torneo al suo opponente e ha replicato il successo personale del 2018: “Una stagione incredibile per me.. sembra impossibile stringere tra le mani questo meraviglioso trofeo.. sono felicissimo”. Dice Zverev come diffuso nel video social sulla pagina Facebook Atp Tour.

(foto@AtpTour/Facebook)

