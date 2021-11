Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, il X Municipio si illumina di rosso

Ostia – “Approvata all’unanimità dalla Giunta del Municipio X la mia prima memoria”. Ad annunciarlo è l’assessore Denise Lancia, che prosegue: “Anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararla, non passerà sotto silenzio la data del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

“Alle ore 18 del 25 novembre il Municipio si illuminerà di rosso, così come il Campidoglio. Noi saremo lì con letture, interventi, mostra fotografica. Invito le donne e gli uomini del nostro Municipio ad essere li insieme contro la violenza di cui troppo spesso sono vittime le donne”.

