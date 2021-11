Il centro commerciale Sedici Pini dona al Comune di Pomezia 20 buoni giocattolo per le famiglie in difficoltà

Pomezia – In occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il centro commerciale Sedici Pini ha donato al Comune di Pomezia 400 euro in buoni giocattolo, da destinare alle famiglie in difficoltà. I giochi acquistati con questi voucher saranno distribuiti dai volontari della Croce Rossa – sezione locale di Pomezia, nell’ambito del progetto dell’Emporio solidale, alle famiglie già attenzionate dal servizio.

“La Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ricorda a tutti noi adulti la necessità di un impegno universale per la tutela dei diritti imprescindibili per i minori, dalla salute allo svago – sottolinea l’Assessora Miriam Delvecchio – La pandemia ha aumentato il numero delle famiglie in condizione di bisogno economico e, grazie al servizio di erogazione di pacchi alimentari, stiamo cercando di supportare concretamente i nuclei in difficoltà. Permettere ai bambini un momento ludico-creativo è un gesto di solidarietà e di amore che ci consentirà di regalare un sorriso ai più piccoli in vista del Natale”.

“Quale miglior occasione – spiega il Direttore dei Sedici Pini Modestino Meoli – per coinvolgere la new entry ai Sedici Pini, Rocco Toys, aperto la settimana scorsa, per poter dare la possibilità alle famiglie bisognose del territorio di regalare un giocattolo in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia”.

“Sono passati oltre 30 anni dall’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Da allora sono stati compiuti notevoli passi in avanti dal punto di vista legislativo, ma è nostro dovere attuare politiche efficaci per garantire e ampliare questi diritti. Come Comune abbiamo innescato un meccanismo virtuoso dove Pomezia aiuta Pomezia, in perfetta sinergia tra Istituzioni, associazioni e realtà private. Ringraziamo il Direttore dei Sedici Pini Modestino Meoli per questa iniziativa solidale dedicata ai cittadini meno fortunati della nostra comunità”.

