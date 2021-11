In migliaia senza mascherina al Circo Massimo contro il Green pass: l’ira di D’Amato

Roma – “È assurdo che nel pieno della quarta ondata che sta investendo l’Europa a Roma si creino assembramenti di no green pass senza mascherina e distanziamento. Non è giusto pagare per questi irresponsabili. Meglio l’obbligo vaccinale“. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a seguito della protesta contro il Green pass svoltasi nelle scorse ore al Circo Massimo, nel cuore della Capitale.

(Il Faro online)